Арне Слот: «Салах очень важен и для «Ливерпуля», и для меня – рад, что он вернется после Кубка Африки. Даже будь у меня 15 форвардов, все равно был бы рад его возвращению»

Арне Слот: рад, что Мохамед Салах вернется в «Ливерпуль».

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот ответил на вопрос по поводу возвращения Мохамеда Салаха в расположение клуба.

17 января сборная Египта, за которую выступает Салах, сыграет в матче за третье место в Кубке Африки против команды Нигерии.

«Мы общаемся с ним, обсуждаем, что от него ждут в сборной и что ожидают в клубе. В первую очередь ему нужно сыграть в матче за третье место, а потом он вернется к нам.

Ему нужно сыграть еще один важный матч за сборную, затем он вернется к нам, и я рад, что он вернется.

Мо очень важен для нашего клуба, для меня тоже, поэтому я рад, что он вернется. Даже будь у меня 15 форвардов, я все равно был бы рад его возвращению», – сказал Арне Слот .