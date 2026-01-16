Арбелоа про Винисиуса: «Отметил его после «Альбасете» из-за того, как он провел матч – обыгрывал, просил мяч. Именно этого и жду от него, вот что значит быть лидером»

Альваро Арбелоа высказался о Винисиусе.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в преддверии матча 20-го тура Ла Лиги против «Леванте» высказался о Винисиусе .

Специалист после поражения от «Альбасете» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка Испании дал комментарий о действиях вингера, который сыграл полный матч: «Нужна лучшая версия Винисиуса , если «Реал» хочет выигрывать трофеи. Вижу, что он предан делу и что он капитан».

«Те, кто не вошел в состав на матч с «Альбасете », рисковали получить травму. Я отметил старание Винисиуса, потому что понимал, через что он прошел: до этого была очень сложная неделя, потребовавшая больших усилий.

Я отметил его не только из-за его отношения к делу, но и из-за того, как он в принципе провел этот матч. Он обыгрывал защитников, просил мяч. Именно этого и жду от Винисиуса. Вот что значит быть лидером.

Также после игры я прочитал множество критики в отношении нашей академии. Для меня академия «Реала» – лучшая в мире. Я всегда на их стороне», – сказал Альваро Арбелоа .