Никита Иосифов: «В России в 24 года на футболисте ставят крест. В Испании в 24-25 игрок считается молодым, а пик должен показать в 28 лет»

Никита Иосифов: В России в 24 года на футболисте ставят крест.

Полузащитник «Целе » Никита Иосифов заявил, что футболист в Испании в 24-25 лет считается еще молодым.

– Это России в 24 года на тебе ставят крест, а в Европе ты считаешься еще молодым футболистом.

– Это интересно, ведь принято считать иначе: в России игрок и в 27 по инерции может быть молодым и перспективным, а в Европе уже в 19 надо показывать определенный уровень.

– В той же Испании много команд по возрастам, например, U23. И очень много футболистов в них находятся.

Со мной были 25-26-летние игроки, и в них видели потенциал, ждали, что он раскроется. В Испании в 24-25 лет футболист еще считается молодым.

А пик, возраст, когда он должен показывать свое мастерство, – уже 28 лет. Это полученные мной знания и видение многих людей, с которыми я общался, – сказал Никита Иосифов.