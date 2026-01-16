Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»

Онопко: «Барса» хотела меня, но Кройфф или помощник сказал, что я некрасивый.

Бывший защитник «Спартака», «Овьедо» и сборной России Виктор Онопко рассказал, как не попал в «Барселону» из-за внешности.

«Я совсем недавно узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Кройфф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», – рассказал Онопко в интервью подкасту El Bigote de Abadía.

Нынешний тренер сборной России также вспомнил, как мог оказаться в «Атлетико», который тренировал Радомир Антич, ранее работавший с Онопко в «Овьедо».

«Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Он был в «Овьедо», а затем ушел в «Атлетико».

Я подписал контракт с «Овьедо» в августе, но приехал только в январе. Я попросил включить в контракт пункт, по которому мог бы уйти, если другой клуб предложит хотя бы на один доллар больше, чем «Овьедо». Некоторые меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от «Атлетико», но я уже подписал контракт с «Овьедо».

В «Атлетико» я не попал из-за обмана агентов. Они говорили: «Если ты не поедешь в «Овьедо», тебя накажут». В итоге я приехал и был счастлив», – сказал Онопко.