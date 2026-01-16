Эмери – лучший тренер в АПЛ в декабре. Он выиграл 5 из 6 матчей с «Виллой» и опередил Артету и Гвардиолу

Унаи Эмери – лучший тренер в АПЛ в декабре.

Возглавляющий «Астон Виллу » Унаи Эмери назван лучшим тренером в АПЛ в декабре.

В заключительном месяце 2025 года специалист вместе с командой одержал пять побед при одном поражении в шести матчах при разнице мячей «плюс 2».

На выигрыш награды также претендовали такие тренеры, как Микель Артета («Арсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Даниэль Фарке («Лидс»).

На данный момент клуб из Бирмингема занимает 3-е место в таблице АПЛ, набрав 43 очка в 21 матче.

Эмери в третий раз признан лучшим тренером месяца в АПЛ, еще дважды он победил в апреле и декабре 2023 года.