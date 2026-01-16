Эмери – лучший тренер в АПЛ в декабре. Он выиграл 5 из 6 матчей с «Виллой» и опередил Артету и Гвардиолу
Унаи Эмери – лучший тренер в АПЛ в декабре.
Возглавляющий «Астон Виллу» Унаи Эмери назван лучшим тренером в АПЛ в декабре.
В заключительном месяце 2025 года специалист вместе с командой одержал пять побед при одном поражении в шести матчах при разнице мячей «плюс 2».
На выигрыш награды также претендовали такие тренеры, как Микель Артета («Арсенал»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Даниэль Фарке («Лидс»).
На данный момент клуб из Бирмингема занимает 3-е место в таблице АПЛ, набрав 43 очка в 21 матче.
Эмери в третий раз признан лучшим тренером месяца в АПЛ, еще дважды он победил в апреле и декабре 2023 года.
Вы в шоке?8449 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости