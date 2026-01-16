ЦСКА и «Зениту» интересен Рикардо. «Динамо» ранее согласовало трансфер защитника «Ботафого» (Раиса Симплисио)

ЦСКА и «Зениту» интересен Рикардо, трансфер которого согласовало «Динамо».

Трансфер защитника «Ботафого » Давида Рикардо в «Динамо» может не состояться.

Как утверждает журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио, в последние часы интерес к игроку проявили «Зенит » и ЦСКА .

Армейцы, в частности, могут сделать серьезное предложение после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».

«Динамо » ранее согласовало трансфер Рикардо – 80% прав на защитника за 6,5 млн евро.