ЦСКА и «Зениту» интересен Рикардо. «Динамо» ранее согласовало трансфер защитника «Ботафого» (Раиса Симплисио)
ЦСКА и «Зениту» интересен Рикардо, трансфер которого согласовало «Динамо».
Трансфер защитника «Ботафого» Давида Рикардо в «Динамо» может не состояться.
Как утверждает журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио, в последние часы интерес к игроку проявили «Зенит» и ЦСКА.
Армейцы, в частности, могут сделать серьезное предложение после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».
«Динамо» ранее согласовало трансфер Рикардо – 80% прав на защитника за 6,5 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Раисы Симплисио в Х
