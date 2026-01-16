Мостовой о «Спартаке»: «Сначала личные интересы, а потом футбол. Проблема! Как в анекдоте – не получилось, не смогла. Но с мешком денег, как все эти ваши друзья Абаскали»

Александр Мостовой поделился мыслями о главной проблеме «Спартака».

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой поделился мнением относительно главной проблемы красно-белых.

«Главная проблема «Спартака» заключается в том, что футбол должен стоять на первом месте.

У всех, кто в последнее время приходит в «Спартак», у них футбол на втором или третьем месте – сначала личные интересы, а потом уже футбол. Вот проблема! Это в целом в жизни сейчас такая проблема есть, не только в «Спартаке».

Сейчас все приходят, мы слышим от них громкие лозунги, этим людям уже все транспаранты разворачивают, а потом смотришь – через три месяца убирают человека, а он довольный, потому что с огромной сумкой денег выходит.

И тут непонятно: что орал, что приходил? Ты приди спокойно, сделай свою работу, помолчи. А потом, как выиграешь, кричи. Скромность же никто не отменял.

У нас тут все наоборот, а потом, как в анекдоте – ну, не получилось, не смогла. Но с мешком денег, как все эти ваши друзья Абаскали. Кто такой? Чего хотел? И таких еще сколько было», – сказал Александр Мостовой.