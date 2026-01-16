Ван Нистелрой вошел в штаб Кумана в сборной Нидерландов
Ван Нистелрой стал ассистентом Кумана в сборной Нидерландов.
Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов.
Бывший нападающий сборной с 1 февраля станет ассистентом Роналда Кумана в преддверии чемпионату мира 2026 года.
Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Лестер», где он до лета 2025 года занимал должность главного тренера.
До «Лестера» он был ассистентом Эрика тен Хага в «МЮ», а также временно исполняющим обязанности главного тренера клуба после увольнения нидерландца в 2024 году.
Отметим, что Руд уже дважды входил в тренерский штаб сборной Нидерландов – в 2014-2016-м и 2020-2021-м.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Нидерландов
