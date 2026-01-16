Ван Нистелрой вошел в штаб Кумана в сборной Нидерландов

Ван Нистелрой стал ассистентом Кумана в сборной Нидерландов.

Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов .

Бывший нападающий сборной с 1 февраля станет ассистентом Роналда Кумана в преддверии чемпионату мира 2026 года.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Лестер », где он до лета 2025 года занимал должность главного тренера.

До «Лестера» он был ассистентом Эрика тен Хага в «МЮ », а также временно исполняющим обязанности главного тренера клуба после увольнения нидерландца в 2024 году.

Отметим, что Руд уже дважды входил в тренерский штаб сборной Нидерландов – в 2014-2016-м и 2020-2021-м.