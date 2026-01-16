«Ман Сити» предложит 30 млн фунтов за Гехи

«Манчестер Сити» предложит 30 млн фунтов за Марка Гехи.

«Манчестер Сити » сделает официальное предложение по трансферу центрального защитника «Кристал Пэлас » Марка Гехи .

«Горожане» готовы выплатить 30 миллионов фунтов за 25-летнего футболиста, контракт которого с «Пэлас» рассчитан до конца этого сезона.

Как отмечает Флориан Плеттенберг, между клубом и футболистом не должно возникнуть сложностей в согласовании личного контракта.

В этом сезоне Гехи забил 2 гола и сделал 2 передачи в 20 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .