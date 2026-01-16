«Ман Сити» предложит 30 млн фунтов за Гехи
«Манчестер Сити» предложит 30 млн фунтов за Марка Гехи.
«Манчестер Сити» сделает официальное предложение по трансферу центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.
«Горожане» готовы выплатить 30 миллионов фунтов за 25-летнего футболиста, контракт которого с «Пэлас» рассчитан до конца этого сезона.
Как отмечает Флориан Плеттенберг, между клубом и футболистом не должно возникнуть сложностей в согласовании личного контракта.
В этом сезоне Гехи забил 2 гола и сделал 2 передачи в 20 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
