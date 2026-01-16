«Ман Сити» продвинулся в переговорах по Гехи. Клуб направил предложение защитнику и готов к диалогу с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах по Гехи.

«Манчестер Сити » в последние 12 часов продвинулся в переговорах по Марку Гехи , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Горожане» представили защитнику важное предложение по условиям соглашения и готовы к обсуждению сделки с «Кристал Пэлас ».

Со статистикой 25-летнего англичанина, срок контракта которого рассчитан до лета, можно ознакомиться здесь .