Луганская «Заря» будет выступать во Второй российской лиге со следующего сезона. Домашние матчи команды будут проходить в Ростовской области (Sport Baza)

Луганская «Заря» со следующего сезона будет выступать во Второй российской лиге, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По словам источника, клуб подал все необходимые документы и теперь ждет решения комиссии РФС по лицензированию для участия в LEON Второй лиге.

Базироваться команда будет в Луганске, а домашние матчи проводить на «Новоколор-Арене» в Абрамовке Ростовской области.

На данный момент идет процесс формирования состава, основу которого составят луганские футболисты. Возможно приглашение игроков из других регионов. Также у «Зари» будет вторая команда.

Отметим, что украинская «Заря» проводит домашние матчи на «Стадионе им. В. Лобановского».