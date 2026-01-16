  • Спортс
  • Президент правления «Рубина» Сафиуллин представил Артигу команде: «Квалифицированный специалист с опытом работы в РПЛ. Понимаем, какой футбол он ставит»
3

Франк Артига представлен в качестве главного тренера «Рубина».

Перед стартом сбора в Белеке игроки познакомились с новым главным тренером команды, а также его помощниками.

Нового специалиста игрокам и тренерскому штабу представил президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин, который по видеосвязи обратился к команде.

«Надеюсь вы все хорошо отдохнули и готовы к началу серьезной и продуктивной работы. Хочу представить вам нового тренера Франка Артигу – квалифицированный специалист с опытом работы в России и в РПЛ.

Мы понимаем, какой футбол он ставит, и рассчитываем на системную и дисциплинированную работу каждого члена команды. Важно помнить, что футбол – это игра для болельщиков и все, что мы делаем, в конечно итоге делается для болельщиков.

У нас впереди очень серьезный и непростой период – тренировочные сборы и контрольные матчи, которые станут важной частью подготовки ко второй части сезона.

Первую часть чемпионата мы провели не так удачно, как хотелось бы. Наш результат мог быть лучше. Будем стараться во второй половине чемпионата компенсировать то, что было потеряно в первой части.

Руководство будет переживать и поддерживать тренерский штаб, игроков в процессе подготовки.

Желаю команде и тренерам продуктивно провести сборы, качественной работы и успешного выступления во второй части сезона. Франк, добро пожаловать в рубиновую семью!» – сказал Марат Сафиуллин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Рубин» пресс»
logoФранк Артига
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
видео
