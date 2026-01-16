Зидан о работе в «Реале»: «Чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе. Мы здесь, чтобы поддерживать их. Если ты этого не понимаешь, в профессии долго не продержишься»

Зидан: чтобы игроки приняли твои идеи, нужно расположить их к себе.

Зинедин Зидан рассказал о тренерском подходе, который применял в «Реале».

«В «Реале » мы всегда были доступны для футболистов. По мне, именно это делает команду сильной – ты должен быть рядом с игроком. Если ты этого не понимаешь, в этой профессии долго не продержишься.

Мы здесь, чтобы поддерживать их; ты должен показать, что ты всегда с ними. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны со всем, что им предлагают – с тренировками, с нагрузками, – тогда всегда будет чего-то не хватать.

Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», – сказал Зидан.