Дзюба о «Локомотиве»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Дзюба, теперь – Баринов. Будут говорить о золоте, но быть в пятерке – хороший результат»

Артем Дзюба: быть в пятерке РПЛ – хороший результат для «Локомотива».

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу «Локомотива », своей бывшей команды, которая после первой половины чемпионата Мир РПЛ находится на 3-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 37 очков в 18 матчах.

«Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук , Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов .

Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь. Другое – когда все более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.

В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото.

Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них – очень хороший результат», – сказал Дзюба .