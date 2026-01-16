Дзюба о «Локомотиве»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Дзюба, теперь – Баринов. Будут говорить о золоте, но быть в пятерке – хороший результат»
Артем Дзюба: быть в пятерке РПЛ – хороший результат для «Локомотива».
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу «Локомотива», своей бывшей команды, которая после первой половины чемпионата Мир РПЛ находится на 3-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 37 очков в 18 матчах.
«Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов.
Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь. Другое – когда все более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.
В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото.
Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них – очень хороший результат», – сказал Дзюба.
Вы в шоке?8446 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости