Фабрегас про 1:3 от «Милана»: «Комо» должен был выиграть. Мы доминировали, выполнили 700 передач против 200 у соперника. Меньян сделал много сэйвов»
Франсеск Фабрегас: «Комо» доминировал в матче с «Миланом».
Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас оценил поражение от «Милана» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура Серии А.
«Сложно прокомментировать матч. Команда сыграла отлично, сделал много хороших вещей, но проиграла 1:3.
Иногда меня неправильно понимают, но это была игра, которую мы должны были выиграть. Мы сделали 700 передач против 200 у соперника. Не знаю, что сказать.
Могу сказать, что Майк Меньян сделал много сэйвов, а Адриен Рабьо выиграл матч двумя качественными голами.
Мы доминировали над такой командой, как «Милан», за игрой которой я наблюдал в детстве. Забей мы второй гол, то могли бы победить», – сказал Франсеск Фабрегас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
