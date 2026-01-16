«Барсе» и «Реалу» интересен 19-летний хавбек «Аякса» Бунида
«Реал» и «Барса» следят за Бунидой из «Аякса».
«Барселона» и «Реал» интересуются 19-летним атакующим полузащитником «Аякса» Райаном Бунидой, сообщает As.
В преддверии летнего трансферного окна оба испанских клуба усилили наблюдение за футболистом. По Буниде, выступающему за сборную Бельгии U21, подготовлены подробные скаутские отчеты.
Хотя официальных шагов пока не предпринималось, интерес к игроку с марокканскими корнями описывается как «сильный, продуманный и стратегический».
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Бунида провел 8 матчей и отметился одной голевой передачей. Его статистику можно увидеть здесь.
Вы в шоке?8446 голосов
Да!!!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости