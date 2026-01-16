Джейми Каррагер: «Руководители клубов АПЛ будто бы считают, что личность тренера не так уж и важна. Если Росеньор и Кэррик добьются успеха, недостатка похвалы не будет»

Джейми Каррагер высказался о роли тренеров в клубах.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями по поводу значимости фигуры главного тренера для футбольных клубов в современных реалиях.

«Болельщики «Челси» жаждут увидеть еще одного Моуринью или Анчелотти, а фанаты «Манчестер Юнайтед » продолжают ждать следующего Фергюсона – воплощение их амбиций, которого они смогут назвать своим тренером.

Между тем, их руководители ищут другие варианты, поскольку многие обязанности, ранее возложенные на лидера в лице главного тренера, теперь делегируются.

Иногда, слушая интервью с руководителей команд АПЛ , создается подозрительное впечатление, будто они считают, что личность человека, находящегося на тренерской скамье, не так уж важна, поскольку идет следование плану клуба.

В описании должности акцент делается на «главном тренере», и это говорит само за себя. Как будто должность «менеджер» подразумевает слишком большую власть и контроль.

Лиэм Росеньор и Майкл Кэррик являются бенефициарами этой тенденции. Им был предоставлен исключительный шанс благодаря связи с владельцами «Челси » в одном случае и как легендарным бывшим игроком «Юнайтед» в другом. Независимо от того, способны ли они справиться с этой работой, объявления об их назначении прозвучали сухо.

И если обоим молодым тренерам удастся добиться успеха, недостатка в похвалах за их проницательный выбор не будет, поскольку клубы, похоже, все чаще превращаются в политическое поле битвы для тех, кто стремится получить признание за успех и избежать ответственности за неудачу», – написал Джейми Каррагер .