  • Аршавин считает, что Саусь пригодился бы «Зениту»: «Клуб на нем заработал, игрок развился – это супер для академии. Уход Козлова в «Краснодар» – прокол»
Аршавин считает, что Саусь пригодился бы «Зениту»: «Клуб на нем заработал, игрок развился – это супер для академии. Уход Козлова в «Краснодар» – прокол»

Аршавин: Саусь «Зениту» пригодился бы, уход Козлова в «Краснодар» – прокол.

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью Спортсу’’ высказался про воспитанника клуба Владислава Сауся, который выступает за «Балтику».

– В 2020-м наш 2003 год каким-то чудом был на первом месте и прошел первый круг без поражений. Мы понимали, что нужно усиление. Искали левого защитника и атакующего игрока. Нам сказали, что есть атакующий – Влад [Саусь]. И защитник – [Матвей] Трощенков.

Вместе с коллегами полгода изучали матчи «Мастер-Сатурна», игроки понравились. Влада мы брали как десятку, иногда он играл крайнего. Самое смешное, что он еще не всегда выходил.

Когда общаюсь с тренерами, вспоминаю: «Вы понимаете, что в той команде играли несколько вообще слабых футболистов? У нас был человек с потенциалом, один из лучших в ЮФЛ-1, и он не попадал в состав». Вместо него играл парень, который, кроме забегов в угловой флажок, ничего больше не давал.

Мне кажется, Влад больше всех ездил на сборы с основой. И там он как раз докатился до того, что его ставили левым защитником. Тогда еще у него все было косовато и горбато.

Смешно, что я предлагал Сауся Талалаеву, когда тот работал в «Химках». Он спрашивал: «Есть у тебя талантливый лимитчик? – Сауся возьмите. – Сколько? – Пятнадцать [миллионов рублей]». Не устроило – взяли другого лимитчика.

Саусь – техничный футболист, но иногда лаял на мяч. Мог с места на два метра прокинуть. Вроде все нормально, а потом – хренакс. Раза три за игру так терял.

В какой-то момент я попросил его остаться еще на полгода, но потом пообещал отпустить. Он перешел в «Шинник», а летом [2024-го] присоединился к «Балтике».

Помню, звонил, когда он попадался в Первой лиге: «Влад, все хорошо, ты играешь. Но какой у тебя КПД? 0 голов, 0 передач». Как латераль он свои функции уже тогда хорошо выполнял. Для его данных – мощный, быстро бежит – схема 5-3-2 подходит как нельзя лучше.

– «Зениту» он бы пригодился?

– Да.

– То, что его не сохранили, – проблема?

– Нет, «Зенит» на нем заработал. У нас [в академии] все еще лежит процент от Сауся. 

Игрок же развился – для академии это супер. То, что его не увидели, не рассмотрели и не стали ждать в главной команде, другой вопрос. Я на это не влияю.

Как и, например, не занимался сделкой по. Считаю, что его уход в «Краснодар» – это прокол, – сказал Андрей Аршавин.

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
