Матч окончен
«ПСЖ» разгромил «Лилль» – 3:0. Дембеле сделал дубль, у Барколя один гол
«ПСЖ» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1.
«ПСЖ» нанес «Лиллю» поражение в матче 18-го тура Лиги 1 – 3:0.
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Дублем в составе парижан отметился Усман Дембеле. Третий мяч на счету вышедшего на замену Брэдли Барколя.
