«ПСЖ» разгромил «Лилль» – 3:0. Дембеле сделал дубль, у Барколя один гол

«ПСЖ» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1.

«ПСЖ » нанес «Лиллю » поражение в матче 18-го тура Лиги 1 – 3:0.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Дублем в составе парижан отметился Усман Дембеле. Третий мяч на счету вышедшего на замену Брэдли Барколя.

