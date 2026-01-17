23

«ПСЖ» разгромил «Лилль» – 3:0. Дембеле сделал дубль, у Барколя один гол

«ПСЖ» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1.

«ПСЖ» нанес «Лиллю» поражение в матче 18-го тура Лиги 1 – 3:0.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Дублем в составе парижан отметился Усман Дембеле. Третий мяч на счету вышедшего на замену Брэдли Барколя.

Лига 1 Франция. 18 тур
16 января 20:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
  Барколя
90’
+3’
89’
Харальдссон   Феликс Коррейя
87’
Сантуш   Менье
Д. Дуэ   Люка Эрнандес
84’
77’
Мбаппе   Брухольм
77’
Жиру   Диауне
77’
Мукау   Сахрауи
Дембеле   Гонсалу Рамуш
76’
  Дембеле
64’
Кварацхелия   Барколя
63’
62’
Харальдссон
Меюлю   Забарный
46’
2тайм
Перерыв
  Дембеле
13’
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Меюлю, Кварацхелия, Дембеле, Д. Дуэ
Запасные: Забарный, Марин, Люка Эрнандес, Нсоки, Бералдо, Джеймс, Гонсалу Рамуш, Барколя
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Нгой, Сантуш, Буадди, Бенталеб, Мукау, Харальдссон, Жиру, Мбаппе
Запасные: Бодар, Гоффи, Мбемба, Брухольм, Феликс Коррейя, Алессандро, Менье, Диауне, Сахрауи
