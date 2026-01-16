  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис об игроках «МЮ»: «Такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам. У них база лучше, чем «Хилтон», и ничего не могут сделать. Потому что не горят душой!»
15

Канчельскис об игроках «МЮ»: «Такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам. У них база лучше, чем «Хилтон», и ничего не могут сделать. Потому что не горят душой!»

Канчельскис об игроках «МЮ»: такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам.

Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о нынешних игроках клуба. 

«Приходит иностранец, он не играл в «Манчестере», относится не так. Для своих это семья. Все болельщики говорят, что лучшая команда была в сезоне-1993/94, когда мы выиграли дубль с Робсоном, Шмейхелем, мной, Гиггзом, Кином. Было видно, что мы одна семья: бились, сражались.

Сейчас такие деньги получают, у них база лучше, чем «Хилтон». И ничего не могут сделать. Потому что они не горят душой! Ты должен отдать клубу все, что у тебя есть. А они получают такие деньги, а ходят по барам, дискотекам.

Войти в штаб клуба? Думаю, это нереально. Очень сложно», – сказал Канчельскис.

Вы в шоке?8446 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМанчестер Юнайтед
logoАндрей Канчельскис
logoБрайан Робсон
logoРайан Гиггз
logoпремьер-лига Англия
logoПетер Шмейхель
logoРой Кин
logoСпорт-Экспресс
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о «Спартаке»: «Такой же спад происходит с «МЮ», клубы стали середняками. Оба из этой ямы вылезут рано или поздно»
12 января, 16:30
Канчельскис о фото улыбающегося Аморима после увольнения из «МЮ»: «Даже не понимает, что так нельзя делать, это великий клуб. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили!»
10 января, 16:34
Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»
6 января, 16:55
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
18 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
42 минуты назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
55 минут назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
59 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
9 минут назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
12 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
22 минуты назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
30 минут назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
33 минуты назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58