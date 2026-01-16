Канчельскис об игроках «МЮ»: «Такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам. У них база лучше, чем «Хилтон», и ничего не могут сделать. Потому что не горят душой!»

Канчельскис об игроках «МЮ»: такие деньги получают, а ходят по барам, дискотекам.

Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о нынешних игроках клуба.

«Приходит иностранец, он не играл в «Манчестере », относится не так. Для своих это семья. Все болельщики говорят, что лучшая команда была в сезоне-1993/94, когда мы выиграли дубль с Робсоном, Шмейхелем , мной, Гиггзом , Кином . Было видно, что мы одна семья: бились, сражались.

Сейчас такие деньги получают, у них база лучше, чем «Хилтон». И ничего не могут сделать. Потому что они не горят душой! Ты должен отдать клубу все, что у тебя есть. А они получают такие деньги, а ходят по барам, дискотекам.

Войти в штаб клуба? Думаю, это нереально. Очень сложно», – сказал Канчельскис.