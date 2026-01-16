«Зениту» не продали Райана за 35 млн евро (Legalbet)

«Зенит» предлагал 35 миллионов евро за Райана.

«Зенит » предложил 35 миллионов евро за 19-летнего форварда «Васко да Гама» Райана .

Бразильский клуб ответил отказом на предложение российской команды, сообщил Legalbet.

Ранее появилась информация , что «Борнмут» согласовал контракт с Райаном, а клуб АПЛ готов выплатить 35 миллионов евро за футболиста.