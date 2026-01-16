Саусь о Талалаеве и «Спартаке»: «Не знаю, почему выбрали не его. Он смог бы дать результат в топ-клубе»

Саусь о Талалаеве: не знаю, почему «Спартак» выбрал не его.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь считает, что Андрей Талалаев мог бы добиться успеха во главе «Спартака ».

«Думаю, Андрей Викторович готов работать в топ-клубе, в том числе в «Спартаке». У него большой опыт, он показал в разных командах – и в «Химках», и сейчас, что он тот тренер, который может давать результат.

Не знаю, почему «Спартак» выбрал не его, рассматривали ли вообще его – не вникал, но, придя в топ-клуб, он бы смог дать результат», – сказал Саусь.

В январе пост главного тренера «Спартака» занял испанец Хуан Карлос Карседо.