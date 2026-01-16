  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гусев о штабе в «Динамо»: «Шаронов будет отвечать за оборонительные действия и начало атаки. Хотел бы, чтобы Жирков уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам и вингерам»
23

Гусев о штабе в «Динамо»: «Шаронов будет отвечать за оборонительные действия и начало атаки. Хотел бы, чтобы Жирков уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам и вингерам»

Ролан Гусев высказался о своем тренерском штабе в «Динамо».

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о своем штабе, в который вошли Роман Шаронов, Юрий Жирков и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

– Расскажите, как подбирали свой тренерский штаб.

– Я знаю качества членов тренерского штаба: и Романа Сергеевича Шаронова, и Юрия Валентиновича Жиркова, и Агустина Киильяборды. Хорошо знал Романа и Юрия еще и по игровой карьере.

Мы пообщались, каждый знает как свой индивидуальный функционал, так и наши общие цели и задачи. Все все прекрасно понимают. Сделали им предложение, и они с удовольствием согласились.

– Какие функции будут возложены на них?

– Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия и начало атаки, а также за то, что мы хотим видеть от игроков и команды в целом.

Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этих позициях играл и знает их хорошо. Мы с ним все это проговорили.

Агустин Киильяборда – тренер по физподготовке из Аргентины, который будет регулировать физическое состояние наших футболистов, – сказал Ролан Гусев.

Вы в шоке?8445 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoРолан Гусев
logoРоман Шаронов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЮрий Жирков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
17 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
41 минуту назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
54 минуты назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
58 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
8 минут назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
11 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
21 минуту назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
29 минут назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
32 минуты назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58