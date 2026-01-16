Гусев о штабе в «Динамо»: «Шаронов будет отвечать за оборонительные действия и начало атаки. Хотел бы, чтобы Жирков уделил внимание профильным позициям – крайним защитникам и вингерам»

Ролан Гусев высказался о своем тренерском штабе в «Динамо».

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев рассказал о своем штабе, в который вошли Роман Шаронов , Юрий Жирков и тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

– Расскажите, как подбирали свой тренерский штаб.

– Я знаю качества членов тренерского штаба: и Романа Сергеевича Шаронова, и Юрия Валентиновича Жиркова, и Агустина Киильяборды. Хорошо знал Романа и Юрия еще и по игровой карьере.

Мы пообщались, каждый знает как свой индивидуальный функционал, так и наши общие цели и задачи. Все все прекрасно понимают. Сделали им предложение, и они с удовольствием согласились.

– Какие функции будут возложены на них?

– Роман Сергеевич будет отвечать больше за оборонительные действия и начало атаки, а также за то, что мы хотим видеть от игроков и команды в целом.

Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этих позициях играл и знает их хорошо. Мы с ним все это проговорили.

Агустин Киильяборда – тренер по физподготовке из Аргентины, который будет регулировать физическое состояние наших футболистов, – сказал Ролан Гусев .