«Локомотив» интересуется Ваханией из-за возможного ухода Ненахова в «Краснодар». Переговоров по защитнику «Ростова» пока нет

«Локомотив» интересуется Ваханией.

«Локомотив » заинтересован в Илье Вахании .

Однако на данный момент официальные переговоры по трансферу 25-летнего правого защитника «Ростова » не ведутся, сообщает инсайдер Иван Карпов .

Отмечается, что интерес к Вахании может быть связан с потенциальным уходом Максима Ненахова в «Краснодар », который ищет игрока на замену травмированному Сергею Петрову.

Окончательного решения в «Краснодаре» по сменщику Петрова также еще не принято.

Со статистикой 25-летнего Вахании можно ознакомиться здесь .