«Локомотив» интересуется Ваханией из-за возможного ухода Ненахова в «Краснодар». Переговоров по защитнику «Ростова» пока нет
«Локомотив» интересуется Ваханией.
«Локомотив» заинтересован в Илье Вахании.
Однако на данный момент официальные переговоры по трансферу 25-летнего правого защитника «Ростова» не ведутся, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что интерес к Вахании может быть связан с потенциальным уходом Максима Ненахова в «Краснодар», который ищет игрока на замену травмированному Сергею Петрову.
Окончательного решения в «Краснодаре» по сменщику Петрова также еще не принято.
Со статистикой 25-летнего Вахании можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
