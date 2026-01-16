«Локомотив» предложил Петрову зарплату 2 млн рублей в месяц и 500 тысяч бонусами. Сторона хавбека «Балтики» хочет 4 млн

Максим Петров еще может перейти в «Локомотив».

«Локомотив » продолжает переговоры с агентами 24-летнего центрального полузащитника «Балтики» Максима Петрова .

По информации журналиста Ивана Карпова, переговоры между сторонами возобновились по инициативе представителей футболиста. Опция выкупа Петрова составляет миллион евро

При этом, по данным «Чемпионата», «Локомотив» предложил футболисту контракт на 3,5 года.

Московский клуб предлагает зарплату 2 млн рублей в месяц плюс 500 тысяч рублей бонусами. Сторона Петрова изначально наставала на зарплате в 6 млн рублей в месяц, но сейчас сумма снизилась до 4 млн рублей в месяц. Переговоры продолжаются.

В этом сезоне полузащитник забил 4 гола и сделал 3 передачи в 14 матчах Мир РПЛ .