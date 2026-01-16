  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл о Кэррике: «Его нельзя оставлять на следующий сезон, даже если «МЮ» выиграет все матчи. Летом нужно смотреть на другие варианты – Почеттино, Тухель, Анчелотти»
51

Невилл о Кэррике: «Его нельзя оставлять на следующий сезон, даже если «МЮ» выиграет все матчи. Летом нужно смотреть на другие варианты – Почеттино, Тухель, Анчелотти»

Невилл о Кэррике в «МЮ»: его нельзя оставлять на следующий сезон.

Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл считает, что Майкл Кэррик должен занимать пост главного тренера манкунианцев не более чем до конца текущего сезона. 

«Я надеюсь, что у него все получится. Но нельзя рассматривать вариант, при котором Майкл останется на посту и по окончании нынешнего сезона – ради Майкла и ради клуба.

Даже если он выиграет все матчи – да, может быть ситуация, когда он проведет невероятный отрезок, болельщики будут воодушевлены, команда окажется в зоне Лиги чемпионов, на пятом месте или около того. При удачной серии такое вполне возможно, и всех нас может это увлечь.

Но я искренне считаю, что по окончании сезона нужно смотреть на другие варианты, когда у тебя есть [Маурисио] Почеттино, [Томас] Тухель и [Карло] Анчелотти.

Я уже говорил об Анчелотти. Мне кажется, что исключительно из-за его возраста, а ему 66 лет, у него сейчас, вероятно, лучшая работа в мире. Возможно, это будет его последний клубный контракт.

Если есть человек, у которого есть терпение, хладнокровие и опыт работы в Премьер-лиге…» – сказал Невилл в подкасте Stick to Football. 

Вы в шоке?8445 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
logoТомас Тухель
logoКарло Анчелотти
logoСборная США по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Бразилии по футболу
logoГари Невилл
logoМаурисио Почеттино
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сульшер хотел остаться в «МЮ» на следующий сезон в случае успеха в текущем – боссов это не устроило. Назначение норвежца также сочли шагом назад
15 января, 17:33
Бруну не покинет «МЮ» в январе, несмотря на нестабильность из-за смены тренеров. Капитан предан клубу и планирует оценить ситуацию летом (BBC)
15 января, 11:18
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
17 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
41 минуту назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
54 минуты назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
58 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
8 минут назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
11 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
21 минуту назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
29 минут назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
32 минуты назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58