Невилл о Кэррике: «Его нельзя оставлять на следующий сезон, даже если «МЮ» выиграет все матчи. Летом нужно смотреть на другие варианты – Почеттино, Тухель, Анчелотти»
Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл считает, что Майкл Кэррик должен занимать пост главного тренера манкунианцев не более чем до конца текущего сезона.
«Я надеюсь, что у него все получится. Но нельзя рассматривать вариант, при котором Майкл останется на посту и по окончании нынешнего сезона – ради Майкла и ради клуба.
Даже если он выиграет все матчи – да, может быть ситуация, когда он проведет невероятный отрезок, болельщики будут воодушевлены, команда окажется в зоне Лиги чемпионов, на пятом месте или около того. При удачной серии такое вполне возможно, и всех нас может это увлечь.
Но я искренне считаю, что по окончании сезона нужно смотреть на другие варианты, когда у тебя есть [Маурисио] Почеттино, [Томас] Тухель и [Карло] Анчелотти.
Я уже говорил об Анчелотти. Мне кажется, что исключительно из-за его возраста, а ему 66 лет, у него сейчас, вероятно, лучшая работа в мире. Возможно, это будет его последний клубный контракт.
Если есть человек, у которого есть терпение, хладнокровие и опыт работы в Премьер-лиге…» – сказал Невилл в подкасте Stick to Football.