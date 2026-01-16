Невилл о Кэррике: «Его нельзя оставлять на следующий сезон, даже если «МЮ» выиграет все матчи. Летом нужно смотреть на другие варианты – Почеттино, Тухель, Анчелотти»

Невилл о Кэррике в «МЮ»: его нельзя оставлять на следующий сезон.

Бывший защитник «МЮ » Гари Невилл считает, что Майкл Кэррик должен занимать пост главного тренера манкунианцев не более чем до конца текущего сезона.

«Я надеюсь, что у него все получится. Но нельзя рассматривать вариант, при котором Майкл останется на посту и по окончании нынешнего сезона – ради Майкла и ради клуба.

Даже если он выиграет все матчи – да, может быть ситуация, когда он проведет невероятный отрезок, болельщики будут воодушевлены, команда окажется в зоне Лиги чемпионов, на пятом месте или около того. При удачной серии такое вполне возможно, и всех нас может это увлечь.

Но я искренне считаю, что по окончании сезона нужно смотреть на другие варианты, когда у тебя есть [Маурисио ] Почеттино, [Томас ] Тухель и [Карло] Анчелотти.

Я уже говорил об Анчелотти. Мне кажется, что исключительно из-за его возраста, а ему 66 лет, у него сейчас, вероятно, лучшая работа в мире. Возможно, это будет его последний клубный контракт.

Если есть человек, у которого есть терпение, хладнокровие и опыт работы в Премьер-лиге…» – сказал Невилл в подкасте Stick to Football.