«Рома» арендовала Малена у «Астон Виллы» с опцией выкупа за 25 млн фунтов. У форварда 4+1 в 21 матче в сезоне АПЛ

«Рома » арендовала форварда Дониэлла Малена у «Астон Виллы ».

Договор предусматривает опцию выкупа 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб заплатит 2 миллиона фунтов за аренду голландца, а опция выкупа составит 25 млн, которая может стать обязательной при определенных условиях.

В этом сезоне Мален провел 21 матч в АПЛ , забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: asroma.com