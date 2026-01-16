«Рома» арендовала Малена у «Астон Виллы» с опцией выкупа за 25 млн фунтов. У форварда 4+1 в 21 матче в сезоне АПЛ
Дониэлл Мален перешел в «Рому» из «Астон Виллы».
«Рома» арендовала форварда Дониэлла Малена у «Астон Виллы».
Договор предусматривает опцию выкупа 26-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит 2 миллиона фунтов за аренду голландца, а опция выкупа составит 25 млн, которая может стать обязательной при определенных условиях.
В этом сезоне Мален провел 21 матч в АПЛ, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: asroma.com
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ромы»
