Мостовой о Жиркове в штабе «Динамо»: «Сказал: «Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я». Хоть Дубай увидел бы!»
Александр Мостовой высказался о назначении Юрия Жиркова в «Динамо».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что Юрий Жирков вошел в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо».
Бело-голубые после первой половины сезона Мир РПЛ находятся на 10-м месте в турнирной таблице
«Послал сообщение Гусеву: «Как же ты так смог?» (улыбается). Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встречались. Поболтали, посмеялись.
Сказал: «Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я» (смеется). Хоть увидел бы Дубай!» – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
