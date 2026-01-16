Мостовой о Жиркове в штабе «Динамо»: «Сказал: «Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я». Хоть Дубай увидел бы!»

Александр Мостовой высказался о назначении Юрия Жиркова в «Динамо».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что Юрий Жирков вошел в тренерский штаб Ролана Гусева в «Динамо ».

Бело-голубые после первой половины сезона Мир РПЛ находятся на 10-м месте в турнирной таблице

«Послал сообщение Гусеву: «Как же ты так смог?» (улыбается). Юрку [Жиркова] я видел в день назначения. Просто встречались. Поболтали, посмеялись.

Сказал: «Передай Ролану, что на твоем месте должен был быть я» (смеется). Хоть увидел бы Дубай!» – сказал Александр Мостовой .