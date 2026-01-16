Саусь о «Балтике»: «Никто не может тренироваться спустя рукава. Лентяи у нас точно не приживутся»

Саусь о «Балтике»: лентяи у нас точно не приживутся.

Хавбек «Балтики» Владислав Саусь рассказал о дисциплине в команде.

После 18 туров калининградцы занимают в РПЛ пятое место.

«Жесткая игровая дисциплина помогла нам прогрессировать. Каждый тренер в штабе следит за игроками на тренировках и играх. Никто не может тренироваться спустя рукава, Андрей Викторович [Талалаев ] точно обратит на это внимание.

Есть дисциплина, требования, договоренность, которые нужно соблюдать. Поэтому мы высоко идем в таблице. Лентяи у нас точно не приживутся», — сказал Саусь.