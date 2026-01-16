Аршавин о лишнем весе у Веры: «Он выглядит, как и мы, когда на «ветеранчиков» выходим играть. Ему нужно сейчас много бегать»

Аршавин о лишнем весе у Веры: ему нужно сейчас много бегать.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о лишнем весе у новичка «Локомотива » Лукаса Веры .

«Вера — квалифицированный игрок. Я бы на месте Галактионова сказал ему, что ты будешь играть с первой по 90‑ю минуту. Ему нужно только играть — иначе нельзя вес скинуть. Он выглядит, как и мы, когда на «ветеранчиков» выходим играть. Ему нужно просто сейчас много бегать», — сказал Аршавин