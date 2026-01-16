«Юве» может обменять Гатти или Ругани на защитника Италии U21 и «Фиорентины» Фортини
«Ювентус» может выменять защитника «Фиорентины» Никколо Фортини.
«Ювентус» обсуждает с «Фиорентиной» возможный обмен защитника Никколо Фортини, оцениваемого примерно в 15 млн евро.
Ради 19-летнего игрока молодежной сборной Италии туринцы могут предложить включить в сделку защитника Федерико Гатти или аренду защитника Даниэле Ругани, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также Фортини интересен «Роме».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
