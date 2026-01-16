«Юве» может обменять Гатти или Ругани на защитника Италии U21 и «Фиорентины» Фортини

«Ювентус» может выменять защитника «Фиорентины» Никколо Фортини.

«Ювентус » обсуждает с «Фиорентиной» возможный обмен защитника Никколо Фортини , оцениваемого примерно в 15 млн евро.

Ради 19-летнего игрока молодежной сборной Италии туринцы могут предложить включить в сделку защитника Федерико Гатти или аренду защитника Даниэле Ругани , сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Также Фортини интересен «Роме».