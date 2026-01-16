Вингер «Целе» Иосифов об интересе «Спартака»: «Пока не готов возвращаться в Россию, хочу добиться максимума в Европе»

Иосифов об интересе «Спартака»: пока не готов возвращаться в Россию.

Вингер словенского «Целе » Никита Иосифов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака ».

«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», — сказал Иосифов.