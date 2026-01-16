Вингер «Целе» Иосифов об интересе «Спартака»: «Пока не готов возвращаться в Россию, хочу добиться максимума в Европе»
Иосифов об интересе «Спартака»: пока не готов возвращаться в Россию.
Вингер словенского «Целе» Никита Иосифов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака».
«Интерес, предложения из России были. Но я проделал этот путь, выбрал его осознанно. Пока не готов возвращаться в Россию, хочу построить свою карьеру и добиться максимума здесь, в Европе. Поэтому здесь и остаюсь», — сказал Иосифов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
