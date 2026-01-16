Фабио Челестини: «Гонду может гарантировать нам голы. Воронов — игрок будущего»

Челестини: Гонду может гарантировать нам голы.

Тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил усиление атаки команды.

Этой зимой армейцы подписали Лусиано Гонду из «Зенита» и Максима Воронова из «Урала».

«В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью.

Воронов — игрок будущего. Иметь в составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами», — сказал Челестини.