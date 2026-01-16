Семин о лишнем весе у Веры: «Фарфан — другая история. Он с первого дня сказал: «После сборов у меня лишнего веса не будет». Я ему поверил. Профессионал в высшей степени»

Семин о лишнем весе у Веры: Фарфан — другая история.

Бывший тренер «Локомотива » Юрий Семин высказался о лишнем весе у новичка железнодорожников Лукаса Веры , проведя параллели с экс‑нападающим красно-зеленых Джефферсоном Фарфаном .

— Вера приехал на сборы с лишним весом. Как вы реагировали, когда Фарфан приехал в «Локомотив» с 9 килограммами лишнего веса?

— Фарфан — футболист высочайшего уровня, независимо от того в какой форме он приезжал. Даже если бы тренер ему сказал, что он не подходит, он бы уехал. Фарфан — это другая история. Фарфан — это человек, который в высшей степени профессионал. Он с первого дня мне сказал: «Тренер, после этих сборов у меня лишнего веса не будет». Я ему поверил, — сказал Семин.