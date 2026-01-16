  • Спортс
11

Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней за труд и учебу. В 2024-м экс-форварда приговорили к 9 годам за групповое изнасилование

Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней.

Бывшему форварду «Милана» и «Реала» Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней.

Решение принято после того, как суд в Сан-Паулу удовлетворил ходатайство защиты 41-летнего бразильца о смягчении приговора.

В 2024 году Робиньо был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в тюрьме Тремембе.

«Он занимался трудовой деятельностью и учился, поэтому ему сократили срок на 160 дней», – сказал Марио Вале, адвокат Робиньо.

Ранее, в ноябре прошлого года, тюремный срок бывшего футболиста был сокращен на 69 дней за получение образования – Робиньо прошел 11 курсов, а также проучился 464 часа по школьной программе и прочитал пять книг.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: UOL
