  Агент Баринова о переходе в ЦСКА: «Леонченко считал, что у «Локо» на этой позиции есть игроки сильнее, что выгодно продать Дмитрия»
Агент Баринова о переходе в ЦСКА: «Леонченко считал, что у «Локо» на этой позиции есть игроки сильнее, что выгодно продать Дмитрия»

Агент Дмитрия Баринова высказался о переходе хавбека из «Локомотива» в ЦСКА.

– Верно ли, что точка невозврата в переговорах была пройдена еще до прихода Ротенберга на пост гендиректора «Локомотива»? 

– Да, к тому моменту решение о переходе в ЦСКА было принято. 

– Основным виновником неудачных переговоров называется экс-гендир Леонченко. Логично ли так считать?

– Очевидно, от лица клуба выступал именно он как генеральный директор, с ним велись переговоры. Все предложения озвучивал именно он. Другой вопрос – почему более высшее руководство в лице совета директоров не вмешивалось в эту ситуацию? Не знаю. 

– В каких отношениях вы расстались с Леонченко после переговоров? Он рукопожатная персона для вас?

– Прямо так ребром вопрос ставить не стоит, наверное. Он так видел, он считал, что у него на этой позиции есть игроки сильнее, что для клуба было выгодно продать Дмитрия. Такое мнение у него, все же по-разному смотрят. А о том, что он теперь нерукопожатный, речи, конечно, не идет. 

– Сейчас фанаты «Локо» вспоминают слова Димы, что в России он будет играть только за железнодорожников. Готов ли он к хейту?

– Конечно, Дима оценивал все риски и понимал, что болельщики будут негативно реагировать на его уход. Ну что, это футбол, в нем происходят такие громкие трансферы. В этом плане Дима стрессоустойчив, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы.

– Мы все понимаем, что в футболе нельзя зарекаться. Учитывая это, можете ли вы допустить, что Дима еще вернется в «Локомотив» в каком бы то ни было качестве?

– Вспомните, когда Бышовец пришел в «Локомотив» и была очень похожая история, когда Лоськову, легенде клуба, пришлось уйти в «Сатурн». И ничего, спустя три года Дима вернулся в родной клуб и заканчивал карьеру в нем. Поэтому ничего такого невозможного в этом я не вижу, – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
Владимир Кузьмичев
Владимир Леонченко
