Кечинов о словах Карседо: «Прослеживается, что будут играть не прям в спартаковский футбол, больше в вертикальный. Команда хорошо будет готова физически, в обороне должен быть порядок»

Кечинов о словах Карседо: «Спартак» будет играть больше в вертикальный футбол.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил первые высказывания Хуана Карседо после назначения тренером красно-белых.

«Какую игру будет показывать команда при нем, пока сказать сложно. Но из его последних высказываний прослеживается, что ребята будут играть не прям в спартаковский футбол. При Карседо команды больше играют в вертикальный футбол. То есть это не короткий и средний пас с долгим розыгрышем и надежным контролем мяча, а это немного другое.

Из того, что он заявлял, еще можно сказать, что команда хорошо будет готова физически и в обороне должен быть порядок. Футболисты атаки у «Спартака » очень много умеют. Так что надеемся, под руководством этого тренера красно‑белые будут прогрессировать и показывать результат, который уже долгое время ждут от команды», — сказал Кечинов.