Дайч обсудил с Зинченко его будущее в «Ноттингеме». Клуб хочет досрочно вернуть защитника «Арсеналу»
Дайч обсудил с Зинченко его будущее в «Ноттингеме».
Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч обсудил с защитником Александром Зинченко его будущее в команде на фоне того, что Ола Айна восстановился от травмы и вытеснил украинца из стартового состава.
Сообщалось, что «Ноттингем» хочет расторгнуть аренду Зинченко, права на которого принадлежат «Арсеналу».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
