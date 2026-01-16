Дайч обсудил с Зинченко его будущее в «Ноттингеме». Клуб хочет досрочно вернуть защитника «Арсеналу»

Дайч обсудил с Зинченко его будущее в «Ноттингеме».

Тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч обсудил с защитником Александром Зинченко его будущее в команде на фоне того, что Ола Айна восстановился от травмы и вытеснил украинца из стартового состава.

Сообщалось, что «Ноттингем» хочет расторгнуть аренду Зинченко, права на которого принадлежат «Арсеналу».