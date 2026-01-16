Силкин о работе Карпина в «Динамо»: «Это вам не «Ростов». Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты»

Силкин о работе Карпина в «Динамо»: это вам не «Ростов».

Бывший тренер «Динамо » Сергей Силкин оценил работу Валерия Карпина на посту тренера бело-голубых с июня по ноябрь 2025 года.

«Причины провала «Динамо» осенью? Этот вопрос нужно задавать руководству. Они хотели, чтобы амбициозный человек что-то там из себя представил. Но, как выяснилось, с футболистами другого сорта не все так гладко получается. Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты. Это вам не «Ростов », — сказал Силкин.