  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Силкин о работе Карпина в «Динамо»: «Это вам не «Ростов». Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты»
27

Силкин о работе Карпина в «Динамо»: «Это вам не «Ростов». Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты»

Силкин о работе Карпина в «Динамо»: это вам не «Ростов».

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Валерия Карпина на посту тренера бело-голубых с июня по ноябрь 2025 года.

«Причины провала «Динамо» осенью? Этот вопрос нужно задавать руководству. Они хотели, чтобы амбициозный человек что-то там из себя представил. Но, как выяснилось, с футболистами другого сорта не все так гладко получается. Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты. Это вам не «Ростов», — сказал Силкин.

Вы в шоке?8442 голоса
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Силкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Песьяков о Карпине в топ-клубе: «Шанс точно будет. В нашем футболе сложно что-то прогнозировать. Топ-команды не дают особого времени на то, чтобы добиться результата»
13 января, 01:50
Андрей Талалаев: «Карпин был близок к тому, чтобы «Динамо» заиграло в современный футбол. Руководители поступили неправильно, отправив его в отставку»
9 января, 15:19
Дмитрий Селюк: «Журналисты облизывают российских тренеров, они не сталкиваются с давлением. Почему-то Карпина нельзя травмировать. Про «Спартак» нельзя говорить одно, про «Динамо» – другое»
8 января, 17:36
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
14 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
38 минут назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
51 минуту назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
55 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
5 минут назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
8 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
18 минут назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
26 минут назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
29 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58