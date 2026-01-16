Мбаппе пропустит матч с «Леванте» из-за дискомфорта в колене

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе пропустит субботний матч Ла Лиги с «Леванте » из-за дискомфорта в колене.

Несмотря на то, что в четверг француз тренировался в обычном режиме, его по-прежнему беспокоит травма, из-за которой Мбаппе пропустил матч 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете» (2:3), а в финале Суперкубка страны против «Барселоны» (2:3) он вышел на замену на 76-й минуте.

Вингер «Реала » Родриго в четверг занимался в общей группе и может сыграть с «Леванте». Матч с «Альбасете» он пропустил из-за проблем с мышцами.