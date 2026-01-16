«Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти

«Ювентус» может подписать Жан-Филиппа Матета.

«Ювентусу » интересен нападающий «Кристал Пэлас » Жан-Филипп Матета .

Туринский клуб рассматривает 28-летнего футболиста в качестве возможный замены Душану Влаховичу и запросил информацию о потенциальной сделке, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что трансфер одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти – ему нравится игрок.

Англичане хотят получить около 40 миллионов евро за форварда. В «Ювентусе» размышляют, делать ли предложение сейчас или дождаться летнего трансферного окна.

В текущем сезоне АПЛ Матета провел 21 матч и забил 8 голов. Статистику француза можно найти здесь .