  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти
24

«Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти

«Ювентус» может подписать Жан-Филиппа Матета.

«Ювентусу» интересен нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета

Туринский клуб рассматривает 28-летнего футболиста в качестве возможный замены Душану Влаховичу и запросил информацию о потенциальной сделке, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что трансфер одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти – ему нравится игрок. 

Англичане хотят получить около 40 миллионов евро за форварда. В «Ювентусе» размышляют, делать ли предложение сейчас или дождаться летнего трансферного окна. 

В текущем сезоне АПЛ Матета провел 21 матч и забил 8 голов. Статистику француза можно найти здесь

Вы в шоке?8441 голос
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoЖан-Филипп Матета
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoДушан Влахович
logoЛучано Спаллетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
13 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
37 минут назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
50 минут назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
54 минуты назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
4 минуты назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
7 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
17 минут назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
25 минут назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
28 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58