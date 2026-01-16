У Фермина 7 (1+6) очков в 4 последних матчах. Хавбек «Барсы» ассистировал Феррану в игре с «Расингом»

Фермин Лопес совершил 7 результативных действий с начала года.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес совершил 7 результативных действий в 2026 году.

Сегодня 22-летний футболист ассистировал Феррану Торресу в игре против «Расинга » в 1/8 финала Кубка Испании (2:0). Теперь на его счету 1 гол и 6 результативных передач в 4 последних матчах.

