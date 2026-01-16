«Барселона» выиграла 11 матчей подряд с общим счетом 31:8
«Барселона» выиграла 11 матчей подряд.
«Барселона» продлила серию побед.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Расинг» со счетом 2:0 в 1/8 финала Кубка Испании и вышла в следующий этап турнира.
Каталонский клуб выиграл все 11 матчей после поражения от «Челси» 25 ноября (0:3). Общий счет этих встреч – 31:8.
18 января «блауграна» встретится с «Реал Сосьедад» в рамках 20-го тура Ла Лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
