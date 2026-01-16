«Милан» 19 матчей не проигрывает в Серии А – с августа. Команда Аллегри на 3 очка отстает от лидирующего «Интера» и на столько же опережает «Наполи»
«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 19 матчей.
«Милан» не проигрывает в чемпионате с августа.
Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Комо» (3:1) в перенесенном матче 16-го тура.
«Россонери» в этом розыгрыше Серии А потерпели только одно поражение – от «Кремонезе» (1:2) 23 августа. С тех пор у них 12 побед и 7 ничьих.
«Милан» занимает второе место в таблице, на 3 очка отставая от «Интера» и на столько же опережая «Наполи».
Вы в шоке?8441 голос
Да!!!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости