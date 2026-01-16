Комментатор Лама о «Реале»: «Игроки давно забыли культуру упорного труда. Они просто идут плакать перед президентом, а он потворствует этому»
Маноло Лама: игроки «Реала» забыли культуру упорного труда.
Комментатор Маноло Лама раскритиковал игроков «Реала» за отношение к делу.
В среду мадридский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира. Это была первая игра «сливочных» после ухода Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.
«Они [футболисты «Реала»] давно забыли культуру стараний и упорного труда. [Когда тренер давит на них], они просто идут плакать перед президентом, а президент потворствует этому», – сказал Лама.
«Реал» выгнал Анчелотти и Алонсо, потому что те были недостаточно хороши – остались игроки и человек в ВИП-ложе». Комментатор Лама о «Мадриде»
