Комментатор Лама о «Реале»: «Игроки давно забыли культуру упорного труда. Они просто идут плакать перед президентом, а он потворствует этому»

Маноло Лама: игроки «Реала» забыли культуру упорного труда.

Комментатор Маноло Лама раскритиковал игроков «Реала» за отношение к делу.

В среду мадридский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете » со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира. Это была первая игра «сливочных» после ухода Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.

«Они [футболисты «Реала»] давно забыли культуру стараний и упорного труда. [Когда тренер давит на них], они просто идут плакать перед президентом, а президент потворствует этому», – сказал Лама.

«Реал» выгнал Анчелотти и Алонсо, потому что те были недостаточно хороши – остались игроки и человек в ВИП-ложе». Комментатор Лама о «Мадриде»