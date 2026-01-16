Латвия против контактов с россиянами на ОИ, «Зенит» берет Джона Джона и может продать Кассьерру, победа «Барсы», опоздание Вендела, Клопп открыт для «Реала», пузико Веры и другие новости

1. Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам не контактировать с россиянами на Играх-2026. Возмущенный депутат Свищев назвал это апартеидом и собрался в ЕСПЧ .

2. «Зенит» предложил 18+2 за Джона Джона и планирует оформить трансфер хавбека к концу недели. Уехать из Петербурга может Кассьерра, которого ждут в «Атлетико Минейро» . Семаку форвард тоже нужен , но выгодное предложение клуб примет. «Палмейрас» продолжает работу над трансфером Нино , а Вендел уже традиционно опаздывает на сбор «Зенита» .

3. «Барса» не повторила ошибок «Реала» и прошла команду из Сегунды в Кубке Испании – победу над «Расингом» принесли Торрес и Ямаль . Это 11-я победа подряд , а общий счет – 31:8.

4. Юрген Клопп готов возглавить «Реал» , если получит предложение.

5. Лукас Вера с лишним весом приехал на сборы «Локомотива», а видео с его пузиком завирусилось в соцсетях. Галактионов спокоен, ведь это «решаемое дело» .

6. Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава одержали победу на чемпионате Европы в парном катании.

Ника Эгадзе выиграл короткую программу в мужском одиночном катании.

7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (6:3), Мичков забил 10-й гол в сезоне и впервые в лиге подрался , Малкин набрал 0+2 , Чинахов забил 3-й гол в 8 матчах за «Пингвинс» после обмена. «Монреаль» уступил «Баффало» (3:5), Демидов забил 11-й гол в сезоне и первым из новичков набрал 40 очков. «Айлендерс» засушили «Эдмонтон» (1:0), Сорокин сделал 5-й шатаут в сезоне (лучший результат в лиге), Макдэвид прервал серию из 20 игр с очками. «Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ), Дорофеев сделал дубль . Все результаты дня – здесь .

8. Сборная Франции победила в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

9. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам. У женщин победу в коньковой «разделке» на 10 км одержала Алина Пеклецова . После гонки она рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе .

10. НБА. 39 очков Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты .

11. В КХЛ «Авангард» прервал 3-матчевую победную серию ЦСКА. «Амур» отыгрался с 1:3 в матче с «Ак Барсом», но уступил – 3:5 . Все результаты дня – здесь .

12. В перенесенном матче Серии А «Милан» в гостях одержал волевую победу над «Комо» (3:1) – дубль сделал Рабьо. «Россонери» не проигрывают в чемпионате с августа .

13. Мирра Андреева обыграла Майю Джойнт в четвертьфинале теннисного турнира в Аделаиде, Диана Шнайдер – Эмму Наварро.

14. Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Куршевеле.

15. «Альбасете» и полиция ищут фаната, кинувшего банановую кожуру в сторону Винисиуса .

16. Абдулрашид Садулаев подписал контракт с лигой вольной борьбы Real American Freestyle , чем возмутил Михаила Мамиашвили: «Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают не рубль, а пять» .

Цитаты дня

Батраков о тратах: «В Москве тяжело прожить на 30 тысяч. У меня в один месяц может быть 100 тысяч, в другой – 250. В праздники и больше»

Большунов после победы на Кубке России: «Мы соревнуемся здесь, а должны соревноваться в мире»

Юран о «Спартаке»: «Считают, что российские специалисты хуже. 140 млн человек в стране. Не понимаю, когда слышу о проблемах в тренерской среде. Кризиса нет. Не обращают внимание на своих»

Евгений Плющенко: «Разочарован уровнем женского катания в Европе. Как будто мы спали летаргическим сном, проснулись и оказались перед телевизором в 1985-м»

Светлана Журова: «Нам ни к чему бойкотировать взносы в WADA, как это делают США. Платить нужно всегда, несмотря на наше отстранение»