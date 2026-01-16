Латвия против контактов с россиянами на ОИ, «Зенит» берет Джона Джона и может продать Кассьерру, победа «Барсы», опоздание Вендела, Клопп открыт для «Реала», пузико Веры и другие новости
1. Олимпийский комитет Латвии рекомендовал спортсменам не контактировать с россиянами на Играх-2026. Возмущенный депутат Свищев назвал это апартеидом и собрался в ЕСПЧ.
2. «Зенит» предложил 18+2 за Джона Джона и планирует оформить трансфер хавбека к концу недели. Уехать из Петербурга может Кассьерра, которого ждут в «Атлетико Минейро». Семаку форвард тоже нужен, но выгодное предложение клуб примет. «Палмейрас» продолжает работу над трансфером Нино, а Вендел уже традиционно опаздывает на сбор «Зенита».
3. «Барса» не повторила ошибок «Реала» и прошла команду из Сегунды в Кубке Испании – победу над «Расингом» принесли Торрес и Ямаль. Это 11-я победа подряд, а общий счет – 31:8.
4. Юрген Клопп готов возглавить «Реал», если получит предложение.
5. Лукас Вера с лишним весом приехал на сборы «Локомотива», а видео с его пузиком завирусилось в соцсетях. Галактионов спокоен, ведь это «решаемое дело».
6. Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава одержали победу на чемпионате Европы в парном катании.
Ника Эгадзе выиграл короткую программу в мужском одиночном катании.
7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (6:3), Мичков забил 10-й гол в сезоне и впервые в лиге подрался, Малкин набрал 0+2, Чинахов забил 3-й гол в 8 матчах за «Пингвинс» после обмена. «Монреаль» уступил «Баффало» (3:5), Демидов забил 11-й гол в сезоне и первым из новичков набрал 40 очков. «Айлендерс» засушили «Эдмонтон» (1:0), Сорокин сделал 5-й шатаут в сезоне (лучший результат в лиге), Макдэвид прервал серию из 20 игр с очками. «Вегас» вырвал победу у «Торонто» (6:5 ОТ), Дорофеев сделал дубль. Все результаты дня – здесь.
8. Сборная Франции победила в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
9. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам. У женщин победу в коньковой «разделке» на 10 км одержала Алина Пеклецова. После гонки она рассказала, что ей отказали в нейтральном статусе.
10. НБА. 39 очков Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Шарлотт», 39 очков Анферни Саймонса помогли «Бостону» обыграть «Майами» и другие результаты.
11. В КХЛ «Авангард» прервал 3-матчевую победную серию ЦСКА. «Амур» отыгрался с 1:3 в матче с «Ак Барсом», но уступил – 3:5. Все результаты дня – здесь.
12. В перенесенном матче Серии А «Милан» в гостях одержал волевую победу над «Комо» (3:1) – дубль сделал Рабьо. «Россонери» не проигрывают в чемпионате с августа.
13. Мирра Андреева обыграла Майю Джойнт в четвертьфинале теннисного турнира в Аделаиде, Диана Шнайдер – Эмму Наварро.
14. Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Куршевеле.
15. «Альбасете» и полиция ищут фаната, кинувшего банановую кожуру в сторону Винисиуса.
16. Абдулрашид Садулаев подписал контракт с лигой вольной борьбы Real American Freestyle, чем возмутил Михаила Мамиашвили: «Видимо, закрыв глаза на все, можно пойти туда, где дают не рубль, а пять».
Цитаты дня
Батраков о тратах: «В Москве тяжело прожить на 30 тысяч. У меня в один месяц может быть 100 тысяч, в другой – 250. В праздники и больше»
Большунов после победы на Кубке России: «Мы соревнуемся здесь, а должны соревноваться в мире»
Юран о «Спартаке»: «Считают, что российские специалисты хуже. 140 млн человек в стране. Не понимаю, когда слышу о проблемах в тренерской среде. Кризиса нет. Не обращают внимание на своих»
Евгений Плющенко: «Разочарован уровнем женского катания в Европе. Как будто мы спали летаргическим сном, проснулись и оказались перед телевизором в 1985-м»
Светлана Журова: «Нам ни к чему бойкотировать взносы в WADA, как это делают США. Платить нужно всегда, несмотря на наше отстранение»