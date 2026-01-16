«Фламенго» подал на Жерсона и компанию его отца в суд за нарушение условий договора об имиджевых правах при переходе в «Зенит» и требует почти 7 млн евро

«Фламенго» решил судиться с Жерсоном, вернувшимся в Бразилию.

«Фламенго » подал в суд на Жерсона и компанию FGM Sports, принадлежащую его отцу.

Бразильский клуб подал исковое заявление с требованием выплатить компенсацию в размере 42 750 000 реалов (около 6,9 млн евро) за «досрочное расторжение договора об имиджевых правах».

«Фламенго» утверждает, что Жерсон при трансфере в «Зенит» досрочно разорвал вышеуказанный контракт. В документе якобы говорится, что если футболист расторгает договор «по своей инициативе без уважительной причины или по своей вине», то должен выплатить клубу штраф в размере оставшейся суммы (на тот момент – 40 млн реалов, или 6,4 млн евро).

Сторона полузащитника считает, что действие договора об имиджевых правах прекратилось автоматически с окончанием действия спортивного контракта в момент трансфера, а необходимая сумма была фактически выплачена «Зенитом », потому игрок ничего не должен. Представители Жерсона убеждены, что решение «Фламенго» подать в суд именно сейчас связано с переходом игрока в состав одного из конкурентов, и не переживают по поводу исхода дела.

