Экс-жена Аршавина Алиса о расставании: «Он просто написал мне эсэмэску, будто меня в его жизни никогда и не было. Настолько легко человек стер меня»
Алиса Аршавина: Андрей просто написал мне эсэмэску – стер меня из жизни.
Алиса Аршавина рассказала о расставании с Андреем Аршавиным.
«Что бы я ни сделала, он все равно бы ушел. И просто написал мне эсэмэску, будто меня в его жизни никогда и не было.
Настолько легко человек стер меня», – рассказала в эфире канала «Пятница!» бывшая супруга экс-полузащитника сборной России.
Также она рассказала, чем ее изначально привлек футболист.
«Он просто сложный, вот эта сложность нравится. Что-то в нем есть такое, что очень цепляет. Не знаю даже, что это», – сказала Аршавина.
Вы в шоке?8441 голос
Да!!!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Газета.Ру»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости