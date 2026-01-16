Экс-жена Аршавина Алиса о расставании: «Он просто написал мне эсэмэску, будто меня в его жизни никогда и не было. Настолько легко человек стер меня»

Алиса Аршавина: Андрей просто написал мне эсэмэску – стер меня из жизни.

Алиса Аршавина рассказала о расставании с Андреем Аршавиным .

«Что бы я ни сделала, он все равно бы ушел. И просто написал мне эсэмэску, будто меня в его жизни никогда и не было.

Настолько легко человек стер меня», – рассказала в эфире канала «Пятница!» бывшая супруга экс-полузащитника сборной России.

Также она рассказала, чем ее изначально привлек футболист.

«Он просто сложный, вот эта сложность нравится. Что-то в нем есть такое, что очень цепляет. Не знаю даже, что это», – сказала Аршавина.