  «Альбасете» о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Нам больно и стыдно, что ужасные инциденты запятнали волшебный вечер. Выражаем поддержку игроку и «Реалу»
«Альбасете» о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса: «Нам больно и стыдно, что ужасные инциденты запятнали волшебный вечер. Выражаем поддержку игроку и «Реалу»

«Альбасете» осудил проявления расизма на матче с «Реалом».

«Альбасете» осудил болельщиков, оскорблявших игрока «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма. 

В среду клуб второго по силе дивизиона Испании победил мадридскую команду со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка страны. Во время празднования третьего гола болельщик хозяев кинул банановую кожуру с трибуны в сторону бразильского вингера гостей.

«Если «Альбасете» и его фанаты чем-то и известны, так это своим гостеприимством. Наших болельщиков бесчисленное количество раз признавали одними из самых дружелюбных в испанском футболе.

Поэтому нам больно и стыдно, что ужасные, позорные и подлежащие осуждению расистские инциденты запятнали волшебный вечер на стадионе «Карлос Бельмонте» из-за действий зрителей, которые не уважают и не имеют ничего общего с тем, что олицетворяет дух «Альбасете». Мы ни при каких обстоятельствах не допустим, чтобы наш город и наш клуб были запятнаны отдельными случаями нежелательного поведения.

Мы хотели бы сообщить вам, что «Альбасете» уже работает над установлением личности человека, который бросил банан на поле. Мы обращаемся за помощью к соответствующим властям и нашим болельщикам, которых мы просим о сотрудничестве в этом процессе.

Помимо любых санкций, которые могут быть наложены на виновного, как только соответствующие органы установят его личность, «Альбасете» желает заявить, что примет все дисциплинарные меры, которые в его силах, для обеспечения того, чтобы, по возможности, его нога больше никогда не ступала на стадион «Карлос Бельмонте».

Кроме того, клуб выражает свое полное осуждение отвратительных ксенофобских кричалок, которые небольшая группа болельщиков скандировала рядом со стадионом «Карлос Бельмонте» за несколько часов до матча и которые, как мы настаиваем, никоим образом не отражают наши ценности.

Наконец, «Альбасете» от имени всех своих образцовых болельщиков хочет выразить свою поддержку Винисиусу Жуниору, «Реал Мадрид» и всем мадридиста в связи с таким недостойным поведением, подтверждая нашу полную приверженность трудной задаче искоренения любых проявлений расизма, ксенофобии или дискриминации в футболе и в обществе в целом», – говорится в заявлении «Альбасете».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Альбасете»
