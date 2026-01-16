Юран о «Спартаке»: «Купили игрока из средней греческой команды за 20 млн – и ничего. За такое нужно сразу гнать спортдиректора и тренера. Кахигао из Турции выгнали – как он у нас оказался?»

Юран о «Спартаке»: Кахигао из Турции выгнали – как он у нас оказался?.

Сергей Юран раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке.

– Не считаете, что в том же «Краснодаре» так верно выстроен процесс, поскольку это частный клуб и владелец трепетно относится к своим деньгам?

– Частные клубы заточены на результат, потому что владелец дает деньги из своего кармана. И там подход правильный.

Заметьте: в «Краснодаре» никогда не было спортивного директора – иностранца. И там селекционный отдел работает хорошо – практически нет ошибок.

Южане высматривают игроков, ведут – не как у «Спартака», который купил нападающего из средней греческой команды за 20 миллионов. Серьезные деньги – и ничего. За такое нужно сразу гнать спортивного директора и тренера.

Кто работает в селекционной службе «Спартака »? Кахигао, которого из Турции выгнали? Каким боком он у нас оказался? Очень сложно на все это смотреть, – сказал экс-тренер «Химок».